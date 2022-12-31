В отправленной в США посылке нашли человеческие черепа

Четыре человеческих черепа обнаружили внутри пакета в мексиканском аэропорту, который должен был быть отправлен курьером в США.

Об этом сообщает Reuters.

В Нацгвардии утверждают, что черепа были найдены завернутыми в алюминиевую фольгу внутри картонной коробки в межконтинентальном аэропорту Керетаро в центральной Мексике. Посылку отправили ​​из западного прибрежного штата Мичоакан, одной из самых жестоких частей страны. Она предназначалась для адреса в Мэннинге, Южная Каролина.

Правоохранители не раскрыли никаких подробностей о возрасте, личности или возможном мотиве отправки человеческих останков. Известно, что для переноса человеческих останков требуется специальное разрешение от компетентного органа здравоохранения, которое в случае этой посылки не было получено.

Mexican authorities uncover human skulls in package headed for U.S. https://t.co/9S9jAbn2HS pic.twitter.com/bdejWFSxlE — Reuters (@Reuters) December 31, 2022

Ранее мы рассказывали, что в Мексике был арестован убийца университетского преподавателя из США, скрывающийся в течение 12 лет под видом преподавателя йоги. Задержание Хорхе Руэда Ландероса произошло в декабре в Гвадалахаре по запросу Интерпола.

По информации правоохранителей, 25 октября 2010 года от его рук погиб преподаватель бухгалтерского учета из Американского университета в штате Вашингтон Сью Маркум. Женщину убили в ее доме, и первой версией полиции было то, что это произошло во время ограбления.

Но со временем оказалось, что у ныне покойной с Ландеросом были близкие отношения, в том числе связанные с финансами. Однако по горячим следам арестовать подозреваемого не удалось, потому что он сбежал на территорию Мексики.

Вскоре его имя поместили в список «Наиболее разыскиваемые ФБР». На следующий год после убийства мужчина в интервью The Washington Post из Мексики сказал, что невиновен, а также попытался объяснить, как в доме убитой появились его отпечатки пальцев и следы ДНК. Подробнее о том, как развивались события этой истории, читайте в материале «Курсора».