В отправленной в США посылке нашли человеческие черепа

Четыре человеческих черепа обнаружили внутри пакета в мексиканском аэропорту, который должен был быть отправлен курьером в США.

Об этом сообщает Reuters.

В Нацгвардии утверждают, что черепа были найдены завернутыми в алюминиевую фольгу внутри картонной коробки в межконтинентальном аэропорту Керетаро в центральной Мексике. Посылку отправили ​​из западного прибрежного штата Мичоакан, одной из самых жестоких частей страны. Она предназначалась для адреса в Мэннинге, Южная Каролина.

Правоохранители не раскрыли никаких подробностей о возрасте, личности или возможном мотиве отправки человеческих останков. Известно, что для переноса человеческих останков требуется специальное разрешение от компетентного органа здравоохранения, которое в случае этой посылки не было получено.

Mexican authorities uncover human skulls in package headed for U.S. https://t.co/9S9jAbn2HS pic.twitter.com/bdejWFSxlE

— Reuters (@Reuters) December 31, 2022