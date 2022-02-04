В Пакистане террористы напали на военных: 20 погибших

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная организация «Фронт освобождения Белуджистана». Силы безопасности отразили обе атаки, произошедшие накануне поздно вечером в округах Панджгур и Нушки провинции Белуджистан.

В юго-западной пакистанской провинции Белуджистан 13 террористов и семь солдат были убиты в результате нападений на два лагеря военизированного Пакистанского пограничного корпуса.

Об этом пишет Синьхуа.

Сообщается, что силы безопасности отразили оба нападения, которые произошли поздно вечером в районах Панджгур и Нушки провинции Белуджистан. В результате нападений были убиты четыре террориста и один солдат.

После отражения атак силы безопасности провели операции по зачистке и захватили террористов, скрывавшихся в этих районах.

«В районе Нушки силы безопасности обнаружили еще пять террористов и уничтожили их», — говорится в заявлении ISPR. По сообщениям, четверо солдат, включая офицера, убиты.

Кроме того, четыре террориста были ликвидированы и еще по меньшей мере пять окружены силами безопасности в районе Панджгура. Операция по обеспечению безопасности в этом районе продолжается.

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