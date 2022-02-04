В Пакистане террористы напали на военных: 20 погибших

В юго-западной пакистанской провинции Белуджистан 13 террористов и семь солдат были убиты в результате нападений на два лагеря военизированного Пакистанского пограничного корпуса.
Об этом пишет Синьхуа.
Сообщается, что силы безопасности отразили оба нападения, которые произошли поздно вечером в районах Панджгур и Нушки провинции Белуджистан. В результате нападений были убиты четыре террориста и один солдат.
После отражения атак силы безопасности провели операции по зачистке и захватили террористов, скрывавшихся в этих районах.
«В районе Нушки силы безопасности обнаружили еще пять террористов и уничтожили их», — говорится в заявлении ISPR. По сообщениям, четверо солдат, включая офицера, убиты.
Кроме того, четыре террориста были ликвидированы и еще по меньшей мере пять окружены силами безопасности в районе Панджгура. Операция по обеспечению безопасности в этом районе продолжается.
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