В Пакистане толпа забила камнями мужчину, обвиненного в богохульстве

Полиция сообщает, что разъяренная толпа забила камнями до смерти мужчину средних лет за якобы осквернение Корана в отдаленной деревне на востоке Пакистана, после чего повесила его труп на дереве.

Разъяренная толпа забила камнями до смерти мужчину средних лет за якобы осквернение Корана в отдаленной деревне на востоке Пакистана, сообщила полиция в воскресенье.

По словам представителя полиции Чодри Имрана, смотритель местной мечети сказал, что видел, как мужчина сжигал священную книгу мусульман внутри мечети в субботу вечером, и рассказал об этом другим, после чего сообщил в полицию. Насилие произошло в деревне в округе Ханевал в провинции Пенджаб.

Имран сказал, что полиция поспешила на место происшествия, где был обнаружен мужчина, окруженный разъяренной толпой. Офицер Мохаммад Икбал и двое подчиненных попытались взять мужчину под стражу, но группа начала бросать в них камни, тяжело ранив Икбала и слегка ранив двух других офицеров.

Имран сказал, что личность человека, обвиняемого в богохульстве, пока неизвестна.

Мунавар Гуджар, начальник полицейского участка Туламба, сказал, что он выслал подкрепление к мечети, но оно прибыло не раньше, чем толпа забила мужчину камнями до смерти и повесила его тело на дереве.

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