В Париже неизвестные совершили ограбление одного из лучших отелей в мире

В четверг, 8 апреля, неизвестные совершили разбойное нападение на престижный отель в Париже George V, ранее признававшийся лучшим отелем в мире.

Отмечается, что в районе 21:30 двое нападавших зашли в здание отеля и разбили витрины с драгоценностями, похитив их и скрывшись.

Об этом сообщает издание Le Figaro. Однако по информации журналистов Le Parisien, ограбление проводил один человек.

Грабитель вошел в здание и тут же начал угрожать сотрудникам отеля пистолетом. Он вскрыл витрины при помощи топора и похитил драгоценности.

На улице преступника ждал сообщник на скутере. В данный момент полиция Парижа проводит поиски преступников.

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