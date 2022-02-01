В полиции признали неправомерное использование шпионского ПО

Авихай Мандельблит на основе новых данных в расследовании о применении хакерского ПО приказал сделать все для того, чтобы полиция не превышала свои полномочия.

После неоднократного полного отрицания того, что силовые структуры использовали хакерское программное обеспечение Pegasus компании NSO Group для необоснованного проникновения в телефоны гражданских лиц, полиция Израиля заявила, что у них есть «дополнительные данные» по этому вопросу, которые «меняют ситуацию в некоторых аспектах».

Об этом пишет Times of Israel.

По словам полиции, эти открытия были сделаны в рамках внутреннего расследования в ответ на публикации в СМИ.

В ответ на это генеральный прокурор Авихай Мандельблит приказал полиции принять немедленные меры для предотвращения дальнейших отклонений от полномочий полиции, пока продолжается расследование.

В заявлении полиции говорится следующее: «Глава отдела расследований и разведки, с ведома начальника полиции, даст указание всем сотрудникам полиции Израиля в полной мере сотрудничать со следственной группой, как это ожидается и требуется; отвечать на ее вопросы, передавать любые требуемые документы или информацию, разрешать доступ к информационным системам и предоставлять технические знания о мерах, имеющихся в распоряжении полиции».

Курсор ранее писал, что начальник израильской полиции пообещал исправить случаи злоупотребления властью. Комиссар полиции Коби Шабтай заявил в четверг, что если были случаи, когда израильская полиция злоупотребляла своими полномочиями, внедряя в мобильные телефоны людей шпионское ПО NSO, полиция это исправит.

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