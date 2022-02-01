В полиции признали неправомерное использование шпионского ПО

После неоднократного полного отрицания того, что силовые структуры использовали хакерское программное обеспечение Pegasus компании NSO Group для необоснованного проникновения в телефоны гражданских лиц, полиция Израиля заявила, что у них есть «дополнительные данные» по этому вопросу, которые «меняют ситуацию в некоторых аспектах».
Об этом пишет Times of Israel.
По словам полиции, эти открытия были сделаны в рамках внутреннего расследования в ответ на публикации в СМИ.
В ответ на это генеральный прокурор Авихай Мандельблит приказал полиции принять немедленные меры для предотвращения дальнейших отклонений от полномочий полиции, пока продолжается расследование.
В заявлении полиции говорится следующее: «Глава отдела расследований и разведки, с ведома начальника полиции, даст указание всем сотрудникам полиции Израиля в полной мере сотрудничать со следственной группой, как это ожидается и требуется; отвечать на ее вопросы, передавать любые требуемые документы или информацию, разрешать доступ к информационным системам и предоставлять технические знания о мерах, имеющихся в распоряжении полиции».
Курсор ранее писал, что начальник израильской полиции пообещал исправить случаи злоупотребления властью. Комиссар полиции Коби Шабтай заявил в четверг, что если были случаи, когда израильская полиция злоупотребляла своими полномочиями, внедряя в мобильные телефоны людей шпионское ПО NSO, полиция это исправит.
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