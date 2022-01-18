Начальник полиции не отрицает использование шпионского ПО

Начальник израильской полиции Коби Шабтай во вторник не отрицал, что полиция использовала шпионское ПО Pegasus от NSO Group против израильских граждан.

Шабтай заявил, что некоторые из утверждений, сделанных в отчете о полицейском отслеживании, были неверны, и подчеркнул, что все делалось с соответствующими ордерами и под надзором.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Шабтай отрицает утверждения о том, что технология скандальной израильской фирмы по наблюдению использовалась за протестующими против Нетаньяху, местных властей и людей, выступающих против парадов гордости.

«Полиция Израиля не использует свои передовые технологические возможности против ни в чем не повинных гражданских лиц и протестующих», — сказал Шабтай.

Полиция ранее заявляла, что обвинения «безосновательны», что все операции были юридически одобрены и контролировались, но также не отрицала использование шпионского ПО.

Pegasus считается одним из самых мощных инструментов кибер-наблюдения, доступных на рынке, предоставляя операторам возможность эффективно получить полный контроль над телефоном цели, загрузить все данные с устройства или активировать его камеру или микрофон без ведома пользователя.

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