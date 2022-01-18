Начальник полиции не отрицает использование шпионского ПО

Шабтай заявил, что некоторые из утверждений, сделанных в отчете о полицейском отслеживании, были неверны, и подчеркнул, что все делалось с соответствующими ордерами и под надзором.
Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.
Шабтай отрицает утверждения о том, что технология скандальной израильской фирмы по наблюдению использовалась за протестующими против Нетаньяху, местных властей и людей, выступающих против парадов гордости.
«Полиция Израиля не использует свои передовые технологические возможности против ни в чем не повинных гражданских лиц и протестующих», — сказал Шабтай.
Полиция ранее заявляла, что обвинения «безосновательны», что все операции были юридически одобрены и контролировались, но также не отрицала использование шпионского ПО.
Pegasus считается одним из самых мощных инструментов кибер-наблюдения, доступных на рынке, предоставляя операторам возможность эффективно получить полный контроль над телефоном цели, загрузить все данные с устройства или активировать его камеру или микрофон без ведома пользователя.
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