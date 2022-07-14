В Польше обнаружена братская могила с останками около 8 тыс. жертв нацизма

Массовое захоронение, содержащее прах 8000 человек, было обнаружено вблизи бывшего нацистского концентрационного лагеря в Польше, сообщил в среду Институт национальной памяти страны.
Институт, который расследует преступления, совершенные во время нацистской оккупации Польши и в коммунистическую эпоху, сообщил, что останки были обнаружены рядом с концентрационным лагерем Сольдау, ныне известным как Дзялдово, к северу от Варшавы.
Нацистская Германия построила лагерь, когда оккупировала Польшу во время Второй мировой войны, используя его как место транзита, интернирования и уничтожения евреев, политических противников и представителей польской политической элиты.
По оценкам, число заключенных, убитых в Сольдау, достигало 30 000 человек, но истинное число жертв так и не было установлено.
Курсор ранее писал, что четыре еврея были убиты во время стрельбы в Чикаго. Раввин Менахем Славатицкий, раввин израильской общины в Чикаго, заявил в интервью, что четверо из семи человек, убитых в понедельник во время массового расстрела на параде в честь Четвертого июля в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, были евреями.