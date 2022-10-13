В результате ДТП под Бейт-Шемешем пострадали шесть человек

Возле перекрестка Нахем столкнулись автобус и автомобиль.
Об этом 13 октября сообщает Walla.
Прибывшая на место бригада МВД эвакуировала 20-летнюю женщину в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Повреждения средней тяжести получила 20-летняя женщина и двухлетний ребенок. Еще трое молодых людей 25 лет также были госпитализированы.
Пострадавших доставили в больницы «Хадасса Эйн Керем» и «Шаарей Цедек» в Иерусалиме. Пациентам представляется вся необходимая помощь.
Ранее «Курсор» сообщал, что автомобиль врезался в дерево на улице Иерусалима. Медики направили 70-летнего мужчину и его спутницу в больницу Эмек.