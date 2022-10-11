ДТП в Афуле: двух пострадавших госпитализировали

Двое людей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Афуле.
Об этом во вторник, 11 октября, сообщает портал inn.co.il.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Иерусалима.
«Автомобиль врезался в дерево на улице Иерусалима в Афуле. Медики и фельдшеры MDA оказали медицинскую помощь и направили 70-летнего мужчину в состоянии средней тяжести в больницу Эмек с травмой грудной клетки и еще одну пострадавшую женщину в легком состоянии», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, на днях на трассе 40 у восточного въезда в Ход-ха-Шарон в результате аварии 60-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, еще шестеро получили легкие ранения.
Медики и парамедики MDA оказали им медицинскую помощь, после чего пострадавших эвакуировали их в больницы.
Также Курсор информировал о том, что на днях автомобильная авария произошла между двумя автомобилями на трассе 40, недалеко от развязки поблизости от Негева. Медики и фельдшеры оказали медицинскую помощь шести пострадавшим и эвакуировали их в больницу Сорока.
35-летний мужчина с черепно-мозговой травмой находится в тяжелом состоянии, двое пострадавших пребывают в состоянии средней степени тяжести с ушибами конечностей, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.
Ранее Курсор писал о том, что 29 сентября на шоссе 70 в районе перекрестка Эвлаим произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один мужчина погиб, а еще один получил тяжелые травмы.