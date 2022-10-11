ДТП в Афуле: двух пострадавших госпитализировали

Автомобиль врезался в дерево на улице Иерусалима. 70-летнего мужчину и его спутницу направили в больницу Эмек.

Двое людей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Афуле.

Об этом во вторник, 11 октября, сообщает портал inn.co.il.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Иерусалима.

«Автомобиль врезался в дерево на улице Иерусалима в Афуле. Медики и фельдшеры MDA оказали медицинскую помощь и направили 70-летнего мужчину в состоянии средней тяжести в больницу Эмек с травмой грудной клетки и еще одну пострадавшую женщину в легком состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях на трассе 40 у восточного въезда в Ход-ха-Шарон в результате аварии 60-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, еще шестеро получили легкие ранения.