В результате ДТП в Джулисе пострадал 55-летний мужчина

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в воскресенье, 25 сентября, на территории местного совета Джулис. В результате дорожного инцидента пострадала 55-летний мужчина.

Он получил травму головы. Медики вводят пациенту успокоительные и проводят вентиляцию легких.

Об этом информирует 25 сентября Maariv.

Медики, которые прибыли на место событий, оказали ему первоначальную медицинскую помощь. Пострадавшего оперативно эвакуировали его в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Правоохранители причин аварии не объявили. Осуществляется соответствующее расследование.

Ранее «Курсор» сообщал, что возле города Беэр-Шевы в аварии пострадал 37-летний водитель. Мужчина в момент ДТП пребывал за рулем электрического скутера. У него травмы средней степени тяжести.

«Курсору» также стало известно, что на территории Иерусалима автомобиль сбил четырехлетнего мальчика. Медики предоставили ему помощь. Состояние ребенка удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Ему предоставляют необходимую помощь.