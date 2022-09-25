Возле Беэр-Шевы 37-летний водитель электрического скутера попал в ДТП

У него травмы средней степени тяжести. Медики предоставляют пациенту необходимую помощь.

Об этом сообщил 25 сентября 7kanal.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу «Сорока». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии. После соответствующей проверки будут объявлены результаты.

Ранее «Курсор» сообщал, что два человека попали в больницу с травмами спины и ног в результате ДТП возле города Беэр-Шева. Они также были госпитализированы в больницу «Сорока». Это третье по величине медицинское учреждение страны.

«Курсору» также стало известно, что возле города Петах-Тиквы был сбит водитель электрического велосипеда. Он получил смертельные ранения. Мужчине было 50 лет. Автомобиль протаранил его на шоссе №471.