В результате ДТП в Самарии травмированы четыре человека

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Самарии. В результате аварии пострадали четыре человека.

Четверо ранены, в том числе двое молодых людей в состоянии средней тяжести и один в легком состоянии.

Об этом сообщает 16 октября Maariv.

В автокатастрофе, в которой автомобиль перевернулся на дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан. Медики MDA и фельдшеры оказали им первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу Бейлинсон в полном сознании.

Ранее Курсор» сообщал, что в ДТП на шоссе №2 женщина получила травмы средней степени тяжести. Инцидент произошел к северу от развязки Ор-Акива.