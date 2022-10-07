ДТП на шоссе №2: женщина получила травмы средней степени тяжести

На шоссе №2 столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Об этом сообщает 7Kanal.

Отмечается, что инцидент произошел на шоссе №2 к северу от развязки Ор-Акива. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести.

«Парамедики MDA эвакуировали пострадавшую в больницу «Гилель Яффе» в сознании с ссадинами на конечностях», — информирует издание.

Как сообщал Курсор, накануне на трассе 40 у восточного въезда в Ход-ха-Шарон в результате аварии 60-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, еще шестеро получили легкие ранения.

Медики и парамедики MDA оказали им медицинскую помощь, после чего пострадавших эвакуировали их в больницы.

Также Курсор информировал о том, что на днях автомобильная авария произошла между двумя автомобилями на трассе 40, недалеко от развязки поблизости от Негева. Медики и фельдшеры оказали медицинскую помощь шести пострадавшим и эвакуировали их в больницу Сорока.

35-летний мужчина с черепно-мозговой травмой находится в тяжелом состоянии, двое пострадавших пребывают в состоянии средней степени тяжести с ушибами конечностей, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Курсор писал о том, что 29 сентября на шоссе 70 в районе перекрестка Эвлаим произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один мужчина погиб, а еще один получил тяжелые травмы.

Автомобиль сбил мужчин, когда они поправляли на обочине груз в прицепе к своему транспортному средству. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи. Один из пострадавших скончался от полученных травм после попыток реанимации. Другого мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу «Рамбам» в Хайфе.