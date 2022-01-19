В результате пожара в квартире в Реховоте погибла женщина

41-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести в результате сильного пожара в Реховоте был и доставлен в больницу. Еще 10 жильцам оказали помощь на месте.

70-летняя женщина погибла в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Реховоте во вторник вечером.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Вызванные на место происшествия парамедики «Маген Давид Адом» констатировали ее смерть.

41-летний мужчина получил травмы средней тяжести в результате вдыхания дыма и был эвакуирован в больницу «Шамир-Асаф Харофех». Еще 10 жильцам, пострадавшим от вдыхания дыма, была оказана помощь на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась.

Парамедик MDA Иегуда Маркус сказал: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели огонь и дым в квартире на пятом этаже, люди выходили из здания и подходили к нашим командам».

«После того, как пожарные команды потушили огонь и провентилировали дым, в результате обыска квартиры была обнаружена 70-летняя женщина, которая была без сознания с ожогами и после вдыхания большого количества дыма. Она была без признаков жизни, и у нас не было другого выбора, кроме как объявить ее мертвой», — добавил он.

Курсор также писал, что семь человек пострадали в результате ночных пожаров в Израиле. 66-летний мужчина пострадал в результате пожара в 18-этажном жилом многоквартирном доме на улице Хашмонаим в Кирьят-Моцкине.

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