Семь человек пострадали в результате ночных пожаров в Израиле

Два пожара — в Кирьят-Моцкине и в Иерусалиме — произошли сегодня ночью.

66-летний мужчина пострадал в результате пожара в 18-этажном жилом многоквартирном доме на улице Хашмонаим в Кирьят-Моцкине.

Вызов на 101 поступил в 5:50. Пожар был потушен. Пожарные вытащили из квартиры мужчину. Он пострадал от ожогов и вдыхания дыма. Оказав помощь на месте, команда медиков доставила его в больницу «Рамбам» в Хайфе, где врачи констатировали его состояние как средней тяжести.

Также ночью поступило сообщение о пожаре на улице Аль-Хайя в Иерусалиме. Загорелась квартира на четвертом этаже дома. После того, как пламя было потушено, прибыли спасатели, чтобы помочь шести пострадавшим. Все они были доставлены в больницу.

Причина обоих пожаров выясняется. Следует отметить, что в холодную погоду причина пожара почти всегда связана с электрообогревателями.

Курсор ранее писал, что в Иудее подожгли синагогу. В субботу загорелась синагога на холмах Южного Хеврона в Иудее, сообщила пожарно-спасательная служба Израиля в субботу вечером.

Кроме того, в Нетании в результате пожара погиб человек. Мужчина погиб рано утром в результате пожара, возникшего в квартире на улице Рабби Кук в Нетании. Пожарные вытащили его из квартиры и передали медицинской службе для оказания первой помои

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