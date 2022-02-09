В России разбился самолет: никто не пострадал

Ранее сособщалось, что в течение 2021 года в России произошла 31 авиакатастрофа. Это стало новым мировым рекордом. Погибли более 100 человек.

В России легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Бугульминском районе Татарстана. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура Российской Федерации.

Об этом пишет

«По предварительным данным, во время полета произошел отказ двигателя, что привело к аварийной посадке», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, легкий самолет Cessna 172, принадлежащий Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации, совершил аварийную посадку в 15 километрах от аэропорта Бугульмы 9 февраля. Самолет выполнял тренировочный полет. На борту находились два человека. Они не пострадали.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России и Приволжская транспортная прокуратура проводят расследование.

Курсор ранее писал, что пилота из-под обломков самолета спасли за секунду до столкновения с поездом. Группа полицейских спасла пилота из-под обломков его разбившегося на рельсах самолета. Жизнь пилота была спасена в последнюю минуту перед столкновением самолета с поездом.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.