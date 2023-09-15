В российской казани солдат бросил в сторону детей гранату

Оккупанты, которым посчастливилось вернуться живыми с войны в Украине, теперь создают проблемы своим согражданам.

Российские солдаты, которые пока воевали в Украине были для своих сограждан "героями", теперь периодически возвращаются на родину и создают немало проблем своим землякам, провоцируя конфликты, драки, угрожая проходим и даже подвергая опасности их жизни. Теперь россияне уже, вероятно, не так боготворят своих солдат...

Местные паблики распространили сегодня видео, на котором в казани солдат рф бросил в сторону детей гранату.

На видео видно, как военный в форме с нашивкой "Z" сидит на скамейке у подъезда. Потом ему, вероятно, становится скучно и он предлагает ребенку, который стоит неподалеку, выдернуть чеку из светошумовой гранаты. Сидящая рядом с ним женщина сначала пытается его отговорить, но потом, видимо решив не рисковать своей жизнью, отходит. Забрать ребенка от мужчины, который явно не в себе, она не додумалась.

Ребенок отказался выдернуть чеку, тогда солдат делает это сам и бросает гранату в сторону других детей. Другая женщина, которая в это время пыталась зайти в подъезд, начинает громко кричать и проклинать солдата.

Отметим, что российские города массово страдают от преступлений солдат, которые вернулись с фронта. Так, ранее в свердловской области оккупанты поймали девушку и попытались утопить ее в фонтане. А в ростове наемник военной компании "Вагнер", жестоко убил женщину, которая показывала ему квартиру.

Ранее "Курсор" писал о том, что в США назвали условия для начала переговоров между Украиной и россией.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!