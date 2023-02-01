В самолете женщина-пассажир разделась и набросилась на экипаж

Экипаж индийской авиакомпании привязал к сиденью женщину из Италии во время полета после того, как она разделась, нанесла телесные повреждения одному из бортпроводников и плюнула в другую бортпроводницу.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Женщина, прилетевшая из Абу-Даби на самолете Vistra, была арестована полицией в Мумбаи в понедельник, а затем ее отпустили под залог. Между тем, адвокат женщины отверг обвинения в ее адрес и заявил, что это лживая история.

В компании Vistra заявили, что экипажу самолета пришлось сдерживать женщину из-за «продолжающегося неподобающего и агрессивного поведения». В разговоре с полицией стюардесса заявила, что пассажир ударила ее кулаком и плюнула в другого члена экипажа.

Инцидент начался после того, как женщина покинула свое место и самовольно села на место в бизнес-классе. Кроме того, согласно жалобе, женщина также устроила беспорядок и даже разделась во время полета. После этого капитан самолета сделал предупреждение о ситуации, а также решил сдержать женщину, привязав ее к креслу из-за ее поведения.

С другой стороны, адвокат женщины заявил, что его клиентка не чувствовала себя комфортно на том месте, где она сидела, и поэтому попросила сотрудников пересадить ее на другое место. По его словам, ей отказали после этой просьбы.

Адвокат также заявил, что его супруге изначально не разрешалось ходить в туалет после того, как ее привязали к стулу, и что «позже ей разрешили пойти умыться в туалет, но ее снова привязали к стулу после того, как она вернулась из дома». Он также опроверг сообщения СМИ, которые цитировали сотрудники полиции Мумбаи, утверждавшие, что женщина была пьяна

Тем временем высокопоставленный чиновник полиции Мумбаи сообщил журналистам, что женщина была «арестована за неподобающее поведение».

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