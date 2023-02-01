После посещения парикмахерской 26 израильтянок попали в больницу

Многие женщины прибегают к услуге профессионального выпрямления волос. Однако такая популярная процедура может привести к плачевному результату. В Израиле после нее было госпитализировано в больницу уже 26 женщин.

Об этом пишет healthy.walla.

Дело в том, что у клиенток была диагностирована почечная недостаточность. Среди пострадавших оказалась и девочка 13-летнего возраста, а также женщина на 15 неделе беременности. Часть из пациенток вылечились сами, а некоторым потребовалось лечение диализом, а это точно не та цена, которую стоит платить за косметическую процедуру.

Доктор Мейталь Кейдар говорит, что причиной всему может быть глиоксиловая кислота, которая содержится во многих средствах, использующиеся для выпрямления волос. Она всасывается через кожу волосистой части головы в кровеносную систему пациента. Попадая в ткани печени вещество подвергается процессам распада на щавелевую кислоту и оксалат кальция, которые повторно попадают в кровоток и выводятся из организма через почки с мочой.

Подобный процесс происходит в организме у каждого из нас, и обычно он не вреден для клеток почек. Однако, в случае воздействия чрезвычайно высоких доз глиоксиловой кислоты возникает почечная недостаточность.

«Курсор» писал ранее, что средства для выпрямления волос, которые содержат глиоксиловую кислоту, запрещены для использования в Израиле. Такое решение было принято министерством здравоохранения.