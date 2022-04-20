В Сдероте сработала ракетная сирена

22:35, 20 апреля 2022
Происшествия, Новости Израиля
Сирена фото
Фото: pixabay.com

В граничащем с сектором Газа городе Сдерот сработала ракетная сирена. Гражданам города рекомендуется не игнорировать сирену, так как возможны провокации со стороны ХАМАСа.

В Сдероте и близлежащих к Газе населенных пунктах сработала Циви Адом.

Жителям этого района рекомендуется пройти в укрытие и ждать обновления информации.

Сейчас возможны провокации и даже ракетные обстрелы со стороны террористических группировок в Газе на фоне обострения ситуации в Иерусалиме.

Обновлено: Террористы заявляют что запустили 3 ракеты, хотя жители слышали один взрыв.

Голос Израиля сообщает, что осколки ракеты попали по дому в Сдероте.

Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.

Также сообщалось, что в Кисуфиме сработала ракетная сирена. В приграничных к сектору Газу районах сработала ракетная сирена, за которой последовали звуки взрывов. Очевидцы, однако, сообщают, что системы ПВО уничтожили ракету.

Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по оружейному складу ХАМАС в Газе. Атака произошла на фоне эскалации израильско-палестинской напряженности, после столкновений и насилия в Старом городе Иерусалима, серии смертоносных палестинских террористических атак и активизации действий ЦАХАЛа против террористических групп в Иудее и Самарии.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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