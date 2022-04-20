В Сдероте сработала ракетная сирена

В Сдероте и близлежащих к Газе населенных пунктах сработала Циви Адом.
Жителям этого района рекомендуется пройти в укрытие и ждать обновления информации.
Сейчас возможны провокации и даже ракетные обстрелы со стороны террористических группировок в Газе на фоне обострения ситуации в Иерусалиме.
Обновлено: Террористы заявляют что запустили 3 ракеты, хотя жители слышали один взрыв.
Голос Израиля сообщает, что осколки ракеты попали по дому в Сдероте.
Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.
Также сообщалось, что в Кисуфиме сработала ракетная сирена. В приграничных к сектору Газу районах сработала ракетная сирена, за которой последовали звуки взрывов. Очевидцы, однако, сообщают, что системы ПВО уничтожили ракету.
Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по оружейному складу ХАМАС в Газе. Атака произошла на фоне эскалации израильско-палестинской напряженности, после столкновений и насилия в Старом городе Иерусалима, серии смертоносных палестинских террористических атак и активизации действий ЦАХАЛа против террористических групп в Иудее и Самарии.