В Сдероте сработала ракетная сирена

В граничащем с сектором Газа городе Сдерот сработала ракетная сирена. Гражданам города рекомендуется не игнорировать сирену, так как возможны провокации со стороны ХАМАСа.

В Сдероте и близлежащих к Газе населенных пунктах сработала Циви Адом.

Жителям этого района рекомендуется пройти в укрытие и ждать обновления информации.

Сейчас возможны провокации и даже ракетные обстрелы со стороны террористических группировок в Газе на фоне обострения ситуации в Иерусалиме.

Обновлено: Террористы заявляют что запустили 3 ракеты, хотя жители слышали один взрыв.

Голос Израиля сообщает, что осколки ракеты попали по дому в Сдероте.