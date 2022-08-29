В сеть попал перехват разговоров российских пилотов во время обстрела украинских городов

Ракеты попали в объект военной инфраструктуры в Сарнах Ровенской области Украины. Ударной волной повреждено около 30 гражданских объектов: жилых домов и помещений районной больницы.

Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» опубликовала аудиоперехват, на котором пилоты рф* разговаривают между собой во время обстрела мирных украинских городов.

Об этом сообщает «Белорусский Гаюн«.

Мониторинговая группа констатирует, что в минувшее воскресенье, 28 августа, из воздушного пространства Беларуси сверхзвуковыми ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-22М ВКС рф был нанесен ракетный удар по территории Украины.

Украинские военные ранее сообщили. что вечером в воскресенье было выпущено минимум 5 ракет. Запуски ракет зафиксированы над Октябрьским и Петриковским районами (Гомельская область).

По данным специалистов группы, запуски осуществлялись по меньшей мере 5 самолетами ВКС рф, которые зашли в воздушное пространство Беларуси в районе г. Мстиславль (Могилевская область) и пробыв над территорией РБ около 40 минут вернулись в рф через тот же район.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!