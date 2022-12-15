В штаб-квартире полиции Варшавы произошел взрыв из-за гранатомета – СМИ

Неустановленный предмет взорвался в штаб-квартире полиции Варшавы. Им мог быть гранатомет, привезенный из Украины.

Об этом сообщило издание Wiadomosci.

В МВД Польши утверждают, что утром в среду, 14 декабря, в помещении, примыкающем к кабинету начальника полиции, произошел взрыв, что привело к обвалу потолка. Один из подарков, который получил командир Ярослав Шимчик во время визита в Украину, взорвался.

Это произошло в засекреченном помещении, где размещены устройства, связанные с обеспечением охраны объектов, поэтому детальной информации общественности не предоставили.

Шимчик получил легкие ранения – царапины и порезы – и находится в больнице. Сразу после взрыва он начал терять слух, были подозрения, что это навсегда. Но через несколько часов все наладилось. Также легко ранен и не нуждается в госпитализации гражданский сотрудник Главного управления полиции.

В МВД и администрации отметили, что польская сторона уже обратилась к украинским службам с просьбой дать соответствующие разъяснения по этому поводу. Взрыв также расследуется прокуратурой и другими соответствующими службами.

«Взорвался один из подарков, которые командир получил во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря этого года, где он встречался с руководством украинской полиции и Службы по чрезвычайным ситуациям», – сказано в сообщении.

Польская полиция не разгласила подробности этого инцидента. По неофициальной версии журналистов, это произошло из-за случайного пуска гранатометного снаряда, который попал в Польшу с Украины. Снаряд попал в стену кабинета главнокомандующего генерала Ярослава Шимчика.

«Курсор» сообщал, что министр обороны Польши обвинил Германию в утечке информации.