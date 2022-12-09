Министр обороны Польши обвинил Германию в утечке информации

По словам Мариуша Блащака, Варшава просила о конфиденциальности переговоров по поводу системы ПВО Patriot, но немцы все равно нарушили ее.

Германия нарушила конфиденциальность переговоров о зенитных ракетных комплексах Patriot.

Об этом в интервью порталу i.pl заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Как известно, накануне в немецких СМИ появилась информация о том, что Польша просила о конфиденциальности переговоров по поводу системы ПВО Patriot, но немцы все равно нарушили ее.

«Я могу это подтвердить. Во всяком случае, доказательства были опубликованы в немецких СМИ», — сказал Блащак.

По его словам, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт не прислушалась к аргументам Польши и заявила о невозможности передать Patriot Украине. Поэтому было решено, что эти системы будут размещены в Люблинском воеводстве и будут охранять небо Польши.

«У меня есть заверения моего немецкого коллеги, что эти пусковые установки будут включены в польскую систему управления, и сейчас мы обсуждаем детали. Мы точно не будем медлить и проведем все приготовления в кратчайшие сроки», — заверил глава Минобороны Польши.

Блащак также сообщил, что системы Patriot работали бы лучше, если бы были размещены на западе Украины.

«Одним из ключевых аргументов является то, что 15 ноября ракета, попавшая в нашу страну и унесшая жизни двух человек, пролетела по Польше всего несколько секунд. Слишком короткое время, чтобы это предотвратить, поэтому обеспечение безопасности на западе Украины означает обеспечение безопасности на востоке Польши», — сказал министр.

Как сообщал Курсор, на территории Польши упала ракета российского производства. Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла рф сергея андреева и потребовал «немедленно предоставить детальные объяснения».

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету, вызвавшую взрыв в деревне недалеко от украинской границы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!