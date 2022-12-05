В Швеции убили чеченского блогера, критиковавшего кадырова

Критика рамзана кадырова*, чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманов убили в Швеции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как пишет издание, также эту информацию подтверждает оппозиционный телеграм-канал 1ADAT, ссылаясь на данные «информаторов из Европы и Чечни».

Сообщается, что Абдурахманова застрелили в Швеции в ночь с 1 на 2 декабря.

О том, что Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов, живущие в Швеции, перестали выходить на связь, стало известно 2 декабря. Тогда же появились сообщения, что блогера могли убить. Неподтвержденная информация об убийстве Тумсо Абдурахманова появилась в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. В публикации приводится переписка с сообщившей об этом пользовательницей инстаграма, с ее слов следует, что она соседка Абдурахманова.

Последняя на данный момент запись Тумсо Абдурахманова в его телеграм-канале была опубликована вечером 30 ноября. Под последним видео на его канале в ютубе пользователи оставляют комментарии с призывом выйти на связь. «Обычно Тумсо предупреждает, когда стрим не состоится в телеграмме. Вчера он не предупредил», – написал один из комментаторов.

В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане россии. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!