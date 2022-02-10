В США чиновница перепутала значения гестапо и гаспачо

19:45, Вчера
Происшествия, Мировые новости
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Конгресс США
Фото: pixabay.com

Марджори Грин заявила, что Нэнси Пелоси создала «полицию гаспачо», перепутав гестапо с холодным супом, из-за чего ее интервью мгновенно разлетелось на шутки в интернете.

Конгрессмен-республиканец Марджори Грин обвинила спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в создании «полиции гаспачо», имя ввиду «гестапо». Ее слова прозвучали в интервью Real America в четверг 10 февраля.

Обсуждая действия Пелоси, Грин спутала гестапо с холодным супом. Она назвала их «полицией гаспачо» за то, что они якобы следили за спикером Палаты представителей.

В Твиттере пользователи мгновенно начали шутить, что интервью не следует смотреть на голодный желудок.

Позже сама Грин пошутил, что шпионы попадут в «гуляш». На английском языке это слово звучит как слово ГУЛАГ.

Курсор также писал, что границы США будут охранять боевые роботы-собаки. Сотрудникам пограничной службы США приходится сталкиваться с пересеченной местностью, высокой температурой и влажностью, а также с опасными преступниками — торговцам людьми, контрабандистами и беглецами.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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