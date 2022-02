В США чиновница перепутала значения гестапо и гаспачо

Конгрессмен-республиканец Марджори Грин обвинила спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в создании «полиции гаспачо», имя ввиду «гестапо». Ее слова прозвучали в интервью Real America в четверг 10 февраля.

Обсуждая действия Пелоси, Грин спутала гестапо с холодным супом. Она назвала их «полицией гаспачо» за то, что они якобы следили за спикером Палаты представителей.

Gazpacho police? This is exactly why you should never do an interview on an empty stomach. #gazpachopolice pic.twitter.com/lFZc72lQmD

— Darwin James (@DarwinUnhinged) February 10, 2022