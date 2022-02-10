В США чиновница перепутала значения гестапо и гаспачо

Марджори Грин заявила, что Нэнси Пелоси создала «полицию гаспачо», перепутав гестапо с холодным супом, из-за чего ее интервью мгновенно разлетелось на шутки в интернете.

Конгрессмен-республиканец Марджори Грин обвинила спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в создании «полиции гаспачо», имя ввиду «гестапо». Ее слова прозвучали в интервью Real America в четверг 10 февраля.

Обсуждая действия Пелоси, Грин спутала гестапо с холодным супом. Она назвала их «полицией гаспачо» за то, что они якобы следили за спикером Палаты представителей.

Gazpacho police? This is exactly why you should never do an interview on an empty stomach. #gazpachopolice pic.twitter.com/lFZc72lQmD — Darwin James (@DarwinUnhinged) February 10, 2022

В Твиттере пользователи мгновенно начали шутить, что интервью не следует смотреть на голодный желудок.

Позже сама Грин пошутил, что шпионы попадут в «гуляш». На английском языке это слово звучит как слово ГУЛАГ.

Курсор также писал, что границы США будут охранять боевые роботы-собаки. Сотрудникам пограничной службы США приходится сталкиваться с пересеченной местностью, высокой температурой и влажностью, а также с опасными преступниками — торговцам людьми, контрабандистами и беглецами.

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