В США в ДТП погиб 99-летний габбай синагоги

Прикованный к инвалидной коляске служитель синагоги был сбит автомобилем, когда направлялся на полуденную молитву в Бруклине.

Пожилой член еврейской общины в районе Манхэттен Бич в Бруклине погиб в субботу, когда направлялся в местную синагогу на послеполуденную молитву.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Жертва, 99-летний Джек Микулинцер, служивший габбаем в местной синагоге, направлялся в молитвенный дом на полуденную субботнюю молитву, когда его сбил автомобиль.

Микулинцер, прикованный к инвалидной коляске, пересекал улицу Колеридж, когда его сбил внедорожник BMW X5 2020 года выпуска, сообщает Yeshiva World News в воскресенье.

По данным полиции, авария произошла около 17:00.

На место происшествия были вызваны спасатели, которые доставили Микулинцера в больницу Кони-Айленд в критическом состоянии. Позже сотрудники больницы объявили Микулинцера мертвым.

Телеканал NBC New York сообщил, что никаких обвинений в связи с аварией предъявлено не было.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ предупреждает израильских туристов об опасности на Голанах и Хермоне. Израильская армия опубликовала предостережение, предназначенное для израильских туристов, в целях уберечь последних об опасности, связанной с военными операциями и учениями на Голанах и Хермоне.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.