В Тель-Авиве перекрыли дорогу из-за образовавшейся воронки

Участники дорого движения зафиксировали повреждение в районе развязки Дерех Хагана в Тель-Авиве. На шоссе неожиданно для много водителей образовалась крупная воронка.

Сотрудники дорожных служб перекрыли движение. В результате поток транспортных средств на поврежденном участке был оставлен.

Об этом 24 сентября сообщил 7kanal.

Полиция объявила, что в районе развязки Дерех Хагана в Тель-Авиве закрывается движение от улицы Гивати на запад из-за опасений обрушения дороги. Там начала образовываться воронка.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что водителей просят выбирать альтернативные маршруты до завершения ремонта. На данный момент устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Эксперты после всех исследований объявят результаты.

Новый провал был обнаружен менее чем через неделю после провала у развязки Ха-Шалом на выезде с шоссе Аялон в южном направлении. Движение автомобилей вскоре восстановили, но представители министерства транспорта решили убедиться, что передвижение безопасно.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава министерства транспорта Израиля Мерав Михаэли прибыла 18 сентября на участок дорожной развязки Шалом на главном тель-авивском шоссе Аялон. Она контролировала запуск движения по возобновленному участку. Сотрудники дорожных служб провели всестороннее тестирование, поэтому специалисты смогли вновь открыть дорогу с уверенностью в ее стабильной функциональности.

«Курсору» также стало известно, что в Тель-Авиве на дороге образовалась огромная воронка на улице Герберта Самуэля. Местные жители утверждали, что под слоем асфальта скрывается внушительных размеров провал.