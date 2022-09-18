«Все безопасно»: глава минтранспорта прокомментировала возобновление движения на шоссе Аялон

Михаэли отметила, что все под контролем. Она довольна реакцией общественности на действия и просьбы министерства.

Об этом сообщает 18 сентября Maariv.

Мерав Михаэли отметила, что движение сегодня утром было налажено. Прошлой ночью сотрудники дорожных служб провели очень всесторонние тесты, поэтому специалисты смогли вновь открыть дорогу с уверенностью в ее стабильной функциональности.

«Она безопасна», – утверждает Мерав Михаэли.

На участке трассы, который еще не открыт, определенные работы продолжаются. Дополнительный ремонт осуществляется, чтобы больше не было сюрпризов. Михаэли добавила, что такие действия осуществляются для соблюдения высокого уровня безопасности.

Съезд на развязку А-Шалом остается закрытым до дальнейшего уведомления. Компания, управляющая шоссе «Аялон», полагает, что ремонтные работы на месте провала продолжатся примерно до двух суток.

«Только тогда, когда мы будем уверены и уверены, что все действительно отремонтировано. Если все будет безопасно, этот выход будет вновь отрыт», – отметила министр.

Ранее «Курсор» сообщал, что из-за провала на трассе Аялон остановилось движение поездов, а станцию А-Шалом закрыли. Яма в асфальте образовался в момент, когда шоссе не было сильно перегруженным. Водители сразу заметили ее и сообщили в соответствующие службы. Это позволило уберечь жизни и здоровье участников дорожного движения. В итоге движение по этому участку шоссе в южном направлении полностью было перекрыто из соображений безопасности водителей. В результате в районе образовались дорожные пробки.