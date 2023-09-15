В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв в районе парка Яркон

На место происшествия прибыли патрули полиции.

Вблизи парка Яркон, расположенном в Тель-Авиве, произошел взрыв.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Израильские трудовые будни".

"Некоторое время назад поступило сообщение о взрыве в районе парка Яркон. Пострадавших в результате инцидента нет", - заявили в пресс-службе полиции Израиля.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители. Подробности взрыва пока неизвестны, полиция выясняет все обстоятельства и причину произошедшего.

Накануне в Хайфе посреди дороги взорвалась машина. В СМИ сообщают, что это, скорее всего, была попытка покушения. В полиции заявили, что в результате инцидента жертв и раненых нет. Очевидец, находившийся на месте происшествия, сказал: «Я видел, как водитель выбежал из машины до того, как она взорвалась и загорелась».

До этого мощнейший за историю Израиля взрыв прогремел на Голанских высотах. Как выяснилось, он был контролируемым и запланированным. Целью взрыва было удаление большого объема базальтовой породы, которая сместилась геологически и представляла угрозу для склона и дороги рядом с археологическими раскопками Гиппос-Сусита.

Еще мы писали, что у гробницы Иосифа в Шхеме произошел взрыв самодельного устройства. В результате были ранены офицер и трое солдат ЦАХАЛа. Эти бойцы обеспечивали безопасность прохода паломников, идущих к гробнице Йосефа. Группировки "Исламский джихад" и "Хамас" заявили, что именно они стояли за этим инцидентом.