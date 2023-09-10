В Хайфе посреди дороги взорвалась машина — первые подробности и видео

Машина сгорела дотла.

Сегодня в воскресенье посреди дороги в Хайфе взорвался автомобиль.

В ивритоязычных СМИ сообщают, что это, скорее всего, была попытка покушения.

В полиции заявили, что в результате инцидента жертв и раненых нет.

רכב התפוצץ בשכונת קריית אליעזר בחיפה, לא היו נפגעים באירוע והנסיבות נבדקות

(מיכל וסרמן) pic.twitter.com/rLUuwdx9c8 — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2023

Пострадали только сам взорвавшийся автомобиль и припаркованная рядом с ним машина.

Прибывшие на место пожарные тушили пожар на расстоянии, опасаясь нового взрыва, а затем взяли огонь под контроль.

Полицейские тем временем осмотрели место происшествия. Кроме того, они провели сканирование в здании, рядом с которым произошел взрыв. Пострадавших не обнаружено.

Очевидец, находившийся на месте происшествия, сказал: «Я видел, как водитель выбежал из машины до того, как она взорвалась и загорелась».

Курсор ранее писал, что дети кричали в истерике — в Тверии мужчина атаковал семью железным прутом, момент попал на видео.

Напомним, что вчера на шоссе 85 произошло смертельное ДТП, известны подробности.

Еше мы писали, что в Тель-Авиве автомобиль наехал на толпу демонстрантов — жуткий момент попал на видео. Вскоре после этого инцидента премьер-министр Биньямин Нетаниягу выпустил с заявление, сказав, что он «решительно осуждает любую форму насилия и призывает всех действовать сдержанно и соблюдать закон».