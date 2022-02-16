В Тель-Авиве проходит антиправительственная демонстрация с диджеем, против роста цен

В Тель-Авиве около театра аБима проходит антиправительственная демонстрация с диджеем, против роста цен.
Об этом пишет Telegram-канал Израиль | Медиа Архив
Также сообщается, что завтра перед этим же театром пройдёт ещё одна антиправительственная демонстрация.
Курсор также писал, что более тысячи студентов вышли на демонстрацию в поддержу ешивы Хомеш. Организатор демонстрации заявил, что был удивлен, когда узнал, что есть тысячи сторонников позиции того, что правительство не имеет права сносить ешиву Хомеш.
Курсор ранее писал, что поселенцам в ешиве Хомеша отключили свет. Также в сети показали видео, снятое в ешиве. На нем можно увидеть учеников, которые действительно вынуждены использовать свечи для того, чтобы читать.
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