В Украине на освобожденных от рф территориях нашли более 20 пыточных

На сегодняшний день на освобожденных от войск рф* территориях Харьковской и части Донецкой области Украины правоохранители нашли более 20 пыточных россиян.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, почти в каждом большом населенном пункте находят места, где пытали и убивали людей. Количество эксгумированных людей сейчас превышает 600, из них смогли идентифицировать около половины. По словам Монастырского, по каждому из этих тел правоохранители должны проводить ДНК-экспертизы.

Ранее украинские правоохранители рассказывали, что на освобожденных территориях находят сотни тел мирных людей с огнестрельными ранениями затылка. У многих из них связаны руки, что свидетельствует о том, что россияне расстреливали людей, которые не представляли для них опасности и уже были взяты в плен.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что армия рф заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – одного один из больших энергообъектов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!