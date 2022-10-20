Потенциальная катастрофа: россия заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС

Украинский президент призывает немедленно остановить теракт, который может привести к ужасным последствиям.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что армия *рф заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – одного один из больших энергообъектов.

Об этом украинский лидер заявил в ходе выступления перед Европейским советом.

«У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон», – рассказал Зеленский.

По словам президента Украины, подрыв дамбы может привести к страданию сотен тысяч людей и разрушить снабжение водой значительной части юга Украины. Также вследствие теракта ЗАЭС может остаться без воды для охлаждения и полностью остановиться работа канала, поставляющего воду в Крым.

«Последствия этого теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой. По нашей информации, Россия подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выбросили из Каховской ГЭС, там только россияне, они полностью все контролируют», – заявил президент.

Зеленский призвал к немедленным действиям, чтобы помешать россии устроить теракт.

Также «Курсор» сообщал, что советник Зеленского призывает Израиль предоставить Украине ПВО.

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