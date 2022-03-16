В украинском Чернигове оккупанты убили 10 человек, стоявших в очереди в магазин

Каждый день мирные жители украинских городов подвергаются зверствам со стороны российских захватчиков — сегодня оккупанты открыли огонь по толпе людей, ожидающих своей очереди на покупку хлеба.

Российские войска открыли огонь по очереди людей, ожидающих хлеба в Чернигове, убив 10 человек, сообщает Генеральная прокуратура Украины.

На видео с места событий видно, что на земле лежат, по всей видимости, не менее 10 тел, а люди пытаются оказать помощь.

«Такие ужасные нападения должны прекратиться. Мы рассматриваем все доступные варианты, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за любые зверские преступления в Украине», — говорится в твите посольства США в Украине.

Город на севере Украины подвергся одной из самых тяжелых российских атак, но устоял. По данным Украины, во вторник над городом были сбиты два российских истребителя.

«Курсор» сообщал ранее, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов. Президент Украины делает все возможное для его освобождения.

Также сообщалось, что Украина отвергла предложение россии о принятии нейтрального статуса. Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!