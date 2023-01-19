В ВСУ рассказали, сколько солдат рф уже ликвидировали за время войны

По состоянию на утро сегодняшнего дня Силы обороны Украины уже ликвидировали около 118 тысяч 530 российских захватчиков. При этом 760 из них — за последние сутки.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Фейсбуке.

Стоит добавить, что в статистику включены только подтвержденные факты гибели. Она не учитывает потери рф* на оккупированных территориях и частично в зонах активных боевых действий. Это связано с тем, что украинские спецслужбы не могут оперативно отслеживать там российские потери.

Также по состоянию на 19 января украинские защитники уничтожили 3136 (+6) вражеских танков, 6235 (+10) боевых бронированных машин, 2122 (+14) артиллерийские системы, 442 (+0) реактивных систем залпого огня, 220 (+0) средств обороны, 287 (+0) самолетов, 277 (+1) вертолетов, 1882 (+6) беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня, 749 (+0) крылатых ракет, 17 (+0) кораблей/катеров, 4896 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 190 (+0) единиц специальной техники.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!