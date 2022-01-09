В Южной Африке погибли пять человек в результате наводнений

По меньшей мере пять человек погибли в результате внезапного наводнения, вызванного проливными дождями в Восточно-Капской провинции Южной Африки, сообщил высокопоставленный региональный чиновник.

Об этом пишет Times Of Israel.

«У нас уже пять погибших, в том числе водолаз», — сказал журналистам Оскар Мабуяне, премьер-министр провинции Восточный Кейп, во время посещения пострадавших районов.

Внезапные дожди обрушились вчера на некоторые районы южной провинции, включая Ист-Лондон на побережье Индийского океана.

Курсор ранее сообщал, что тысячи людей в Малайзии были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений. По всей стране было мобилизовано более 66 000 сотрудников полиции, армии и пожарных, чтобы помочь спасти людей, оказавшихся в результате наводнения.

Курсор уже сообщал, что на Филиппинах бушует мощный тайфун.

После разрушительного наводнения на Китай обрушился тайфун.

Также мы писали, что в NASA предупредили о масштабных наводнениях по всему миру.

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