Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в Европе

В Салониках (Греция) вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста, что произошло в четвертый раз с момента его установки.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Злоумышленники нарисовали красную свастику на могиле, символизирующей надгробия, разрушенных нацистами после того, как они депортировали более 90% населения Салоников в лагеря смерти. Известно, что когда-то в этом греческом городе проживало много евреев.

Кроме того, красным кельтским крестом, символом сторонников превосходства белой расы, осквернили один из пяти исторических маркеров, расположенных на территории Университета Аристотеля, на месте, где когда-то было кладбище.

«Мы осуждаем нечестивые действия вандалов, приверженцев нетерпимости и антисемитизма, которые выражают свою ненависть и фанатизм через осквернение памяти салоникских евреев. Нет терпимости к антисемитизму!», – заявили в еврейской общине города.

В заявлении содержится призыв к правоохранительным органам разыскать и привлечь правонарушителей к ответственности. Из заявления неясно, когда произошел акт вандализма.

Antisemitism rears its ugly head in Thessaloniki, Greece, where a monument commemorating a Jewish cemetery destroyed by the Nazis in 1942 was targeted by vandals for the fourth time.

Памятник, установленный в 2014 году, украшен металлической менорой и звездой Давида, расположенными немного наискось, что символизирует разрушение древней общины. Ранее он дважды подвергался вандализму в 2018 году и один раз в 2019 году.

Another Holocaust memorial has been vandalized in Greece. This comes only 12 days after a different monument was similarly desecrated. We will stand shoulder to shoulder with the Jewish Community of Thessaloniki to combat these acts of anti-Semitism. https://t.co/EAHkitqnRm pic.twitter.com/GYUGeGmFTP

— World Jewish Congress (@WorldJewishCong) July 11, 2018