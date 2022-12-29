Названы худшие антисемитские инциденты года по версии Центр Симона Визенталяс

На первом месте оказался человек, который «рассылал или делился антисемитскими заговорами с десятками миллионов» людей.

Рэпер и модельер Канье Уэст возглавил список Центра Симона Визенталя из 10 худших антисемитских инцидентов в 2022 году.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Ежегодный список центра «Десять худших глобальных антисемитских инцидентов» поставил Уэста на первое место как пример «влиятельных лиц», которые распространяют «классические тропы, используемые ненавистниками евреев, некоторым из которых две тысячи лет».

«Эти антисемитские сплетни десятилетиями поддерживал на плаву американский крестный отец ненависти — Луис Фаррахан. В 2022 году один человек, рэпер Йе (Канье Уэст), использовал свое беспрецедентное влияние в социальных сетях, чтобы превратить эти исторические тропы в огненную бурю антисемитизма в реальном времени, поглощенную миллионами и вдохновляющую на акты ненависти к евреям — живым и мертвым», – сказано в отчете.

Центр поставил Уэста на первое место в списке, потому что в течение этого года он «рассылал или делился антисемитскими заговорами с десятками миллионов подписчиков в социальных сетях».

Согласно отчету, это привело к тому, что:

Дэйв Чаппель подмигнул и кивнул миллионам зрителей в программе «Субботним вечером в прямом эфире» на канале NBC;

Кайр Ирвинга поделился рекламой антисемитского фильма со своими 22,5 миллионами подписчиков в социальных сетях;

Клевету на евреев защищали, поддерживали и подкрепляли сотни тысяч людей, в том числе сторонники превосходства белой расы и экстремисты среди чернокожих евреев-израильтян.

Центр Визенталя раскритиковал Уэста за то, что он способствовал всеобщему учету и распространению антисемитизма, когда он обедал с бывшим президентом Трампом вместе с крайне правым активистом Ником Фуэнтесом.

«Основные платформы социальных сетей могли бы быстро заблокировать цунами ненависти на основе их собственных условий использования, но в целом они предпочли этого не делать», — отмечается в отчете.

Номером два в списке был Совет по правам человека Организации Объединенных Наций за «демонизацию Израиля и нормализацию антисемитизма со стороны дипломатов, связанных с Ближним Востоком, [который — прим.ред.] продолжает обостряться без привлечения к ответственности Организации Объединенных Наций».

Третьими в списке были Махмуд Аббас и Палестинская автономия, за которыми следуют «поддерживаемая ненависть Ираном» и захват заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас, в январе.

«Курсор» сообщал, что известный университет не будет принимать определение антисемитизма IHRA.