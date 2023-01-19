Во время сьемок сериала Netflix был серьезно травмирован актер

По словам свидетелей, актер был «залит кровью», поэтому его срочно доставили в больницу.

Известный тайваньский актер Кай Ко серьезно травмировался на съемочной площадке после того, как его сбил дрон с камерой. В результате несчастного случая звезде понадобилось от 20 до 30 швов на лице.

Об этом пишет Dronedj.

Авария произошла, когда дрон снимал Ко крупным планом на съемках «Агента сверху», который считается самым дорогим тайваньским фильмом на сегодняшний день.

Сообщается, что беспилотник вышел из строя и взорвался на глазах актера, разбрасывая везде обломки. Лопасти дрона разрезали лицо Ко близко к скуле, что привело к серьезным травмам. По словам свидетелей, актер был «залит кровью», поэтому его срочно доставили в больницу.

Менеджер актера подтвердил тайваньскому изданию, что Ко получил «серьезное ранение» и пытается прийти в себя после того, как ему наложили до 30 швов.

В заявлении для издания Variety производственная группа фильма объяснила, что во время съемок соблюдались стандартные протоколы безопасности. Лопасти дрона были защищены «защитным слоем», и там отмечено, что «не было взрыва или разрушения лопастей».

«Мы глубоко сожалеем, что произошел несчастный случай и повредил щеки Кая. Ему немедленно была оказана медицинская помощь. Производственная группа просит прощения за инцидент и проводит дальнейшее расследование. Мы приостановили съемки нашего главного актера Кая, чтобы дать время отдохнуть и восстановиться. Мы с нетерпением ждем его возвращения на съемочную площадку, когда она полностью поправится,» – говорится в заявлении.

Netflix еще не прокомментировал аварию.

«Курсор» писал ранее, что американская стриминговая платформа Netflix решила закрыть после выхода первого сезона еще одну киноленту.