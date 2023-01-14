Netflix решил закрыть после первого сезона еще один сериал

Главную роль в сериале исполнил пятикратный лауреат «Эмми»» Нил Патрик Харрис. В качестве режиссеров выступили Даррен Стар («Эмили в Париже») и Джеффри Ричман («Отчаянные домохозяйки»).

«Курсор» писал ранее, что стриминговая платформа Netflix огорчила зрителей, заявив, что закрывает после первого сезона один из самых популярных сериалов 2022 года — «1899», оставив его с незавершенным финалом.

Еще мы писали, что детективный фильм «Ножи наголо: Стеклянный лук», главную роль в котором сыграл Дэниел Крейг, стал третьим самым популярным в истории американской стриминговой платформы Netflix.

Напомним, что в следующем месяце зрители увидят продолжение психологического триллера «Ты». Первая часть киноленты выйдет 9 февраля, а вторая ровно через месяц — 9 марта. Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый трейлер сериала.