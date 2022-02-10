Военная прокуратура предъявила обвинения трем палестинцам за убийство Иегуды Диментмана

Мухаммад Юсеф Джарадат, Махмуд Галеб Джарадат и Гаит Ахмед Ясин Джарадат обвиняются в убийстве, которые было совершенно в декабре прошлого года недалеко от поселения Хомеш.

Военная прокуратура предъявила обвинения трем палестинцам, обвиняемым в совершении смертоносного нападения со стрельбой в декабре, в результате которого был убит израильтянин Иегуда Диментман у незаконного форпоста Хомеш.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Трое мужчин — Мухаммад Юсеф Джарадат, Махмуд Галеб Джарадат и Гаит Ахмед Ясин Джарадат — обвиняются в «умышленном причинении смерти», что в военной правовой системе эквивалентно убийству, хотя только двое из них подозреваются в совершении самого смертельного нападения. Обвинения им были предъявлены через неделю после того, как палестинскому подростку было предъявлено обвинение в управлении автомобилем, на котором было совершено нападение.

Матери несовершеннолетнего и одного из взрослых подозреваемых также будут предъявлены обвинения в неспособности предотвратить нападение и в оказании помощи после него, поскольку ее сын-подросток заранее рассказал ей о планах, а она помогла спрятать оружие, которое они использовали после нападения, говорят военные. Нескольким другим палестинцам также предъявлены обвинения в неспособности предотвратить нападение и в участии в продаже оружия, использованного в нападении.

Согласно обвинительному заключению, трое мужчин, совершивших нападение, заранее спланировали стрельбу, выбрав цели (израильских поселенцев) и место (Хомеш), а также спланировав маршрут побега. Они также планировали выкрасть тело одной из своих жертв, утверждает ЦАХАЛ.

Курсор ранее писал, что 17-летнему палестинцу предъявлено обвинение в убийстве поселенца на аванпосте Хомеш. В Декабре в результате смертельной засады трех палестинцев на аванпосте Хомеш на севере Иудеи и Самарии погиб ученик ешивы Иегуда Диментман.

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