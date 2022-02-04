17-летнему палестинцу предъявлено обвинение в убийстве поселенца на аванпосте Хомеш

В Декабре в результате смертельной засады трех палестинцев на аванпосте Хомеш на севере Иудеи и Самарии погиб ученик ешивы Иегуда Диментман.

В четверг 17-летнему подростку было предъявлено обвинение в убийстве Иегуды Диментмана в результате перестрелки возле незаконного аванпоста Хомеш в Иудее и Самарии, организованной совместно с двумя другими мужчинами.

Об этом пишет Haaretz.

В обвинительном заключении говорится, что 17-летний обвиняемый и его дядя планировали смертельное нападение в течение месяца.

В ночь засады в декабре подросток подвез своего дядю и еще одного мужчину к перекрестку возле аванпоста и предупредил их о приближении Диментмана и его друзей.

В обвинительном заключении говорится, что дядя сказал ему, что хочет «научить поселенцев» не возвращаться в поселения, что станет ясно, если один из них будет убит.

Подросток сообщил своей матери о предложении дяди принять участие в нападении со стрельбой и о том, что он решил согласиться.

Согласно обвинительному заключению, подросток пришел на подъездную дорогу к Хомешу вместе со своим дядей, чтобы спланировать расстрел поселенцев, как только они достигнут близлежащего перекрестка. 17-летний подросток также помог своему дяде достать боеприпасы для этой цели. Подросток также обвиняется в покушении на убийство, торговле оружием и нарушении процедуры судебного разбирательства.

Курсор также писал, что более тысячи студентов вышли на демонстрацию в поддержу ешивы Хомеш. Организатор демонстрации заявил, что был удивлен, когда узнал, что есть тысячи сторонников позиции того, что правительство не имеет права сносить ешиву Хомеш.

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