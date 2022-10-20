Войска рф бегут из Херсонщины, прикрываясь гражданским населением

Войска рф*, которые в Херсонской области пытаются переправиться с правого на левый берег Днепра, убегая от наступления ВСУ, прикрываются гражданским населением. Для этого они объявили эвакуацию и создают ажиотаж.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россиянам страшно, они напуганы и понимают, что продвижение ВСУ неизбежно. Поэтому они пытаются перебраться на левый берег, где думают, что им будет спокойнее. Но для этого они тянут и мирное население, отметила Гуменюк.

Она добавила, что легитимные украинские власти Херсонщины обращаются к гражданам с призывом не помогать захватчикам создавать ажиотаж и сознательно относиться к их лживым сообщениям.

«Курсор» писал ранее, что массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября свидетельствуют о том, что президент российской федерации владимир путин начал новый этап войны: дистанционное уничтожение критически важной инфраструктуры, жилых домов и убийства мирного населения неизбирательным образом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!