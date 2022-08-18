Восьмимесячную дочь депутата Пинто выписали из реанимации

Дочь депутата Ширли Пинто попала в отделение интенсивной терапии после осложнений операции по кохлеарной имплантации. Врачи всю ночь боролись за ее жизнь.

В воскресенье восьмимесячная дочь Ширли Пинто, Керем, перенесла плановую операцию по установке кохлеарных имплантатов в оба уха.

После пяти часов ожидания в приемном покое Пинто сообщили, что операция ее дочери прошла успешно и что она находится в палате для выздоравливающих.

Придя к Керем в палату, Пинто заметила, что она проснулась и ей трудно дышать.

«Монитор пищал, пульс поднялся до 200, она даже не двигалась, а я не могла ее успокоить, — вспоминает Пинто. — Они дали ей таблетки, чтобы успокоить ее, но они не помогли. Ингаляции тоже не помогли. Она уставала, боролась за каждый вдох. Моя малышка засыпает, но ее грудь бьется так, будто она бежит марафон».

Тогда медицинские работники сделали рентген грудной клетки, который показал, что легкие младенца заполнены жидкостью. Ей ввели лекарства для дренажа легких и поместили в отделение интенсивной терапии.

В отделении интенсивной терапии врачи обнаружили, что в горле Керем образовался отек, который перекрыл дыхательные пути. Керем получала интенсивную помощь, включая ингаляции и стероиды.

«Мои глаза не отрывались от монитора, хотя ее пульс уже замедлился», — утверждает Пинто.

Посреди ночи Пинто проснулась и увидела, что ее дочь смотрит на нее, она посмотрела на монитор и увидела, что пульс Керем стал нормальным. «Она сидела напротив меня и улыбалась, как же я скучала по этой улыбке, мой маленький ангел».

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