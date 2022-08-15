В МИД сообщили о трагедии с израильтянином на Синайском полуострове

Гражданин Израиля утонул на Синайском полуострове. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

На Синайском полуострове утонул гражданин Израиля, сообщает МИД.

В министерстве говорят, что пока нет никаких подробностей. Ивритоязычные СМИ идентифицируют жертву как 50-летнего мужчину, не называя его имени.

Ранее мы писали, что в конце прошлой недели полиция начала расследование в связи с сообщением о предполагаемом ограблении мужчины в инвалидной коляске на улице Мофехче Синай в Бат-Яме. Сегодня появилось жуткое видео нападения.

Также Курсор сообщал, что в результате ДТП в Мате-Биньямин пострадала девушка.Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба», ее состояние после аварии остается тяжелым.

Кроме того, арестован директор школы в Бейт-Шемеше. В одном из учебных заведений разразился скандал, когда стало известно о недопустимом поведении директора школы по отношению к детям.