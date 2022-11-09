Возле Португалии косатки потопили лодку

Пострадавшие надеялись, что хищники просто играют, но оказалось, что это не так.

У побережья Португалии стая косаток проделала огромную дыру в задней части лодки и оторвала часть рулевого управления судна, что привело к потоплению лодки.

Об этом сообщает Newsweek.

Французская парусная лодка затонула 1 ноября. Во время инцидента на борту было четыре пассажира, которым удалось отплыть на расстояние 22 километров от побережья Виана-ду-Каштелу (Португалия).

По словам одного из пострадавших, сперва он услышал громкий звук в хвостовой части судна, после чего оно начало трястись. После этого пассажиры увидели, что их лодка окружила стая из как минимум 6 косаток, которые неожиданно появились в этом месте и начали раскачивать судно, а также кусать руль.

«Мы надеялись, что они поиграют какое-то время, и что, может быть, не так сильно повредят лодку», ‒ поделился мужчина и сказал, что пострадавшие решили подавать сигнал бедствия не сразу.

Однако, киты-убийцы не заканчивали и продолжили атаковать лодку, и со временем пассажиры услышали треск. Далее они заметили гигантскую дыру в хвостовой части, откуда начала прибывать вода. После этого судно подало сигнал бедствия, благодаря чему на помощь прибыла находившаяся рядом шведская шхуна.

«Они продолжали атаковать, треск лодки становился все громче, и я действительно понял, что они решили полностью ее разрушить», ‒ рассказал пострадавший.

К счастью, косатки оставили судно в покое и решили уплыть. Одна из них попутно держала в пасти руль лодки. К месту крушения прибыли другие люди и приняли пассажиров на борт. К счастью, никаких повреждений они не получили.

Также «Курсор» сообщал, что в Индии ловят алкозависимую обезьяну, которая нападает на винные магазины.