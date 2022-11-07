Нападает на винные магазины: в Индии ловят алкозависимую обезьяну

По словам одного из пострадавших владельцев магазина, обезьяны кусаются, если попытаться их прогнать. Другие сообщили о случившемся местным властям, но пока никаких мер не предпринято.

Жители района Раебарели в индийском штате Уттар-Прадеш заметили пристрастие к спиртному у обезьяны, часто похищающей бутылки с выпивкой. На воровство жалуются как местные жители, так и владельцы винных магазинов.

Об этом сообщил один из местных журналистов, пишет Фокус.

Приматолог и профессор Индийского национального института перспективных исследований Аниндья Синх рассказал, что обезьян не в первый раз замечают за употреблением алкогольных напитков.

По словам ученого, давно известно, что у макак может формироваться длительная алкогольная зависимость, что также было доказано лабораторными исследованиями.

Подобные случаи наблюдались среди макак-резусов и шляпных макак, обитающих в северных и южных регионах Индии, но эти факты об обезьянах таких видов раньше широко не освещались.

«Один из пострадавших владельцев магазина рассказал журналистам, что обезьяны кусаются, если попытаться их прогнать. Другие владельцы магазинов в этом районе сообщили о случившемся властям, но пока никаких мер не принято», — говорится в материале.

Отмечается, что местные чиновники вместе с сотрудниками департамента лесного хозяйства сообщили, что приступили к поискам обезьяны.

Как сообщал Курсор, обезьяна-капуцин по кличке Рут, живущая в зоопарке города Эль-Пасо-де-Роблес в штате Калифорния, нашла телефон и позвонила по номеру «911». Звонок в офисе шерифа раздался вечером в субботу, 20 августа, однако сразу прервался.

После этого диспетчеры перезвонили по определившемуся номеру, но не получили никакого ответа. Тогда на место выслали офицеров, чтобы они разобрались в ситуации.

Ранее Курсор писал о том, что группа экспертов из Университета Глазго и Университета Аалто решили проверить, какие телепередачи предпочитают смотреть обезьяны. Во время экспериментов удалось выяснить, что приматы предпочитают смотреть программы о морских животных.