Возле Тамры водитель автомобиля насмерть сбил 30-летнего пешехода

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП возле города Тамра, расположенном в Северном округе Израиля. Водитель автомобиля 30 сентября сбил мужчину в возрасте 30 лет и 20-летнего парня.

Гражданин старшего возраста получил смертельные травмы. Второй пешеход выжил, он был госпитализирован медиками.

Об этом 1 октября сообщает Jerusalem Post.

Инцидент произошел около 20:00, когда двое пешеходов, стоявших на обочине, были сбиты автомобилем. Бригада MDA, прибывшая на место происшествия, оказала мужчине медицинскую помощь и сделала ему искусственное дыхание, но в итоге констатировали его смерть.

Бригады MDA также оказали помощь 20-летнему мужчине, получившему серьезные травмы в результате аварии, и эвакуировали его в больницу Рамбам в Хайфе, где он находится в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля доставили с места событий в легком состоянии.

В госпитале «Рамбам» сообщили, что пострадавшему мужчине в ближайшее время сделают операцию, а на данный момент ему делают компьютерную томографию, после чего будут получены актуальные снимки его состояния. Медики продолжают необходимые действия.

На данный момент осуществляются следственные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов еще не комментировали трагический инцидент. Они выясняют, почему водитель транспортного средства сбил двоих пешеходов.

Ранее «Курсор» сообщал, что возле Гиват-Шмуэля погиб 15-летний мальчик. Он получил смертельные ранения, попав под колеса автомобиля, когда ехал на велосипеде.

Также «Курсору» стало известно, что в Иерусалиме автомобиль сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок получил различные повреждения. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила его в медучреждение, где предоставила необходимую помощь.