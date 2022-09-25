В Иерусалиме автомобиль сбил четырехлетнего мальчика

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Иерусалиме. Автомобиль сбил четырехлетнего мальчика на улице Элазара Маккаби в воскресенье, 25 сентября.

Ребенок получил различные повреждения. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила его в медучреждение.

Об этом 25 сентября сообщает Maariv.

Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, но оно остается тяжелым. Ему предоставляют необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства события. По предварительным данным, на ребенка транспортное средство совершило наезд на пешеходном переходе.

Ранее «Курсор» сообщал, что возле Беэр-Шевы 37-летний водитель электрического скутера попал в ДТП. Он получил травмы средней степени тяжести.

Также «Курсору» стало известно, что в Тель-Авиве велосипедист сбил 4-летнюю девочку. Маленькой пациентке понадобилась операция.