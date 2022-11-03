ВСУ показали, как уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян на Донбассе

В Донецкой области бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили с помощью дрона командно-наблюдательный пункт захватчиков рф*.

Об этом ГПСУ сообщила в Телеграме, обнародовав соответствующее видео.

«Мины на голову захватчиков упали не простые, а «именные»», — говорится в сообщении пограничников.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения защитники Украины ликвидировали около 74 тысяч российских военных, также уничтожили 2734 танка, 5552 боевых бронированных машины и другую технику врага.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!